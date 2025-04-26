Мелоні вважає, що зустріч Зеленського і Трампа має "величезне значення"

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що зустріч президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського на похороні Папи Франциска в Римі "має величезне значення".

Джерело: Мелоні, яку цитує "Європейська правда" з посиланням на Sky News

Пряма мова: "Бачити Дональда Трампа і Володимира Зеленського, які говорять про мир на похороні Папи Миру, має таке величезне значення...

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Сьогодні – історичний день".

Що передувало: В той же час президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив застереження щодо дипломатичних переговорів у кулуарах церемонії похорону Папи Франциска.

Перед похороном Папи Римського у Римі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і його американського колеги Дональда Трампа. Зустріч відбулася на тлі тиску США на Київ у процесі спроб покласти край війні РФ проти України.

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Зеленський заявив, що у його зустрічі з Трампом є потенціал стати історичною. У Білому домі також назвали зустріч дуже продуктивною.