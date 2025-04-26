Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мелоні вважає, що зустріч Зеленського і Трампа має "величезне значення"

Іванна Костіна, Катерина ТищенкоСубота, 26 квітня 2025, 18:11
Мелоні вважає, що зустріч Зеленського і Трампа має величезне значення
Джорджа Мелоні, фото Getty Images

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що зустріч президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського на похороні Папи Франциска в Римі "має величезне значення".

Джерело: Мелоні, яку цитує "Європейська правда" з посиланням на Sky News

Пряма мова: "Бачити Дональда Трампа і Володимира Зеленського, які говорять про мир на похороні Папи Миру, має таке величезне значення...

Реклама:

Сьогодні – історичний день".

Що передувало: В той же час президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив застереження щодо дипломатичних переговорів у кулуарах церемонії похорону Папи Франциска.

Перед похороном Папи Римського у Римі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і його американського колеги Дональда Трампа. Зустріч відбулася на тлі тиску США на Київ у процесі спроб покласти край війні РФ проти України.

РЕКЛАМА:

Зеленський заявив, що у його зустрічі з Трампом є потенціал стати історичною. У Білому домі також назвали зустріч дуже продуктивною.

ІталіяЗеленськийТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп після зустрічі з Зеленським допустив, що Путін "морочить голову"
відеоУ Римі завершилося поховання Папи Франциска
McDonald’s реєструє товарний знак у Росії, але повертатися не планує
відеоПонад 500 людей поранені внаслідок вибуху в порту Ірану
Окупанти атакували трьома ракетами та 114 безпілотниками
В Україні не працюють низка сервісів – банки, пошта, термінали
Усі новини...
Італія
У Римі завершилося поховання Папи Франциска
Другої зустрічі Зеленського і Трампа в Римі не було
Мафіозі на трибунах: як ультрас "Мілана" й "Інтера" об'єднались, щоб грабувати "Сан-Сіро"
Останні новини
18:28
Мелоні після зустрічі з Зеленським: Росія має предметно продемонструвати волю до миру
18:22
відеоЗеленський показав зустріч зі Стармером: Говорили про припинення вогню
18:11
Мелоні вважає, що зустріч Зеленського і Трампа має "величезне значення"
18:06
"Зробив це для своєї доньки": француз встановив світовий рекорд, провівши у ванній з кригою чотири години
17:51
У Німеччині тисячі людей протестували після вбивства поліцією темношкірого чоловіка
17:48
"Ураган" у серії пенальті здолав SkyUp та став першим фіналістом Кубку України з футзалу
17:37
Трамп після зустрічі з Зеленським допустив, що Путін "морочить голову"
17:13
Путін сказав Віткоффу про готовність до переговорів з Україною без попередніх умов – Кремль
17:04
Bihus.Info: Власник українських видавництв з російським паспортом зареєструвався підприємцем у "ДНР"
16:56
Президент Німеччини радить не покладати багато надій на "похоронну дипломатію"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: