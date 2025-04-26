Мелони считает, что встреча Зеленского и Трампа имеет "огромное значение"
Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского на похоронах Папы Франциска в Риме "имеет огромное значение".
Источник: Мелони, которую цитирует "Европейская правда" со ссылкой на Sky News
Прямая речь: "Видеть Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которые говорят о мире на похоронах Папы Мира, имеет такое огромное значение...
Сегодня – исторический день".
Что предшествовало: В то же время президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил предостережение относительно дипломатических переговоров в кулуарах церемонии похорон Папы Франциска.
Как известно, перед похоронами Папы Римского в Риме состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа. Встреча состоялась на фоне давления США на Киев в процессе попыток положить конец войне РФ против Украины.
Зеленский заявил, что у его встречи с Трампом есть потенциал стать исторической. В Белом доме также назвали встречу очень продуктивной.