Мелони считает, что встреча Зеленского и Трампа имеет "огромное значение"

Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского на похоронах Папы Франциска в Риме "имеет огромное значение".

Источник: Мелони, которую цитирует "Европейская правда" со ссылкой на Sky News

Прямая речь: "Видеть Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которые говорят о мире на похоронах Папы Мира, имеет такое огромное значение...

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Сегодня – исторический день".

Что предшествовало: В то же время президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил предостережение относительно дипломатических переговоров в кулуарах церемонии похорон Папы Франциска.

Как известно, перед похоронами Папы Римского в Риме состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа. Встреча состоялась на фоне давления США на Киев в процессе попыток положить конец войне РФ против Украины.

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Зеленский заявил, что у его встречи с Трампом есть потенциал стать исторической. В Белом доме также назвали встречу очень продуктивной.