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Зеленський показав зустріч зі Стармером: Говорили про припинення вогню

Катерина ТищенкоСубота, 26 квітня 2025, 18:22
Зеленський показав зустріч зі Стармером: Говорили про припинення вогню
Зеленський і Стармер у Римі, фото ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером в Італії обговорювалися кроки для встановлення повного припинення вогню та напрацювання подальших гарантій безпеки.

Джерело: Зеленський у Facebook

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Пряма мова: "Кроки, необхідні для встановлення повного й безумовного припинення вогню та напрацювання подальших гарантій безпеки, – головні теми нашої розмови з Кіром Стармером.

Підсумували результати зустрічей представників України, США, Франції, Великої Британії та Німеччини в Парижі й Лондоні. Будемо і далі продовжувати роботу в межах коаліції охочих.

Безумовне припинення вогню має бути в небі, на морі та на землі і стати першим кроком до встановлення справедливого миру з надійними гарантіями безпеки. І тільки сильні гарантії можуть забезпечити тривалий мир і захист людських життів".

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Деталі: Зеленський також оприлюднив відео зустрічі.

Що передувало: Раніше в суботу президент Володимир Зеленський прибув до резиденції посла Великої Британії в Італії, де зустрівся з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Кіром Стармером.

ЗеленськийВелика Британіягарантії безпеки
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