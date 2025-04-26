Зеленський показав зустріч зі Стармером: Говорили про припинення вогню

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером в Італії обговорювалися кроки для встановлення повного припинення вогню та напрацювання подальших гарантій безпеки.

Джерело: Зеленський у Facebook

Реклама:

Пряма мова: "Кроки, необхідні для встановлення повного й безумовного припинення вогню та напрацювання подальших гарантій безпеки, – головні теми нашої розмови з Кіром Стармером.

Підсумували результати зустрічей представників України, США, Франції, Великої Британії та Німеччини в Парижі й Лондоні. Будемо і далі продовжувати роботу в межах коаліції охочих.

Безумовне припинення вогню має бути в небі, на морі та на землі і стати першим кроком до встановлення справедливого миру з надійними гарантіями безпеки. І тільки сильні гарантії можуть забезпечити тривалий мир і захист людських життів".

РЕКЛАМА:

Деталі: Зеленський також оприлюднив відео зустрічі.

Що передувало: Раніше в суботу президент Володимир Зеленський прибув до резиденції посла Великої Британії в Італії, де зустрівся з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Кіром Стармером.