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Зеленский показал встречу со Стармером: Говорили о прекращении огня

Катерина ТищенкоСуббота, 26 апреля 2025, 18:22
Зеленский показал встречу со Стармером: Говорили о прекращении огня
Зеленский и Стармер в Риме, фото ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Италии обсуждались шаги для установления полного прекращения огня и наработки дальнейших гарантий безопасности.

Источник: Зеленский в Facebook

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Прямая речь: "Шаги, необходимые для установления полного и безусловного прекращения огня и наработки дальнейших гарантий безопасности, – главные темы нашего разговора с Киром Стармером.

Подытожили результаты встреч представителей Украины, США, Франции, Великобритании и Германии в Париже и Лондоне. Будем и дальше продолжать работу в рамках коалиции желающих.

Безусловное прекращение огня должно быть в небе, на море и на земле и стать первым шагом к установлению справедливого мира с надежными гарантиями безопасности. И только сильные гарантии могут обеспечить длительный мир и защиту человеческих жизней".

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Детали: Зеленский также обнародовал видео встречи.

Что предшествовало: Ранее в субботу президент Владимир Зеленский прибыл в резиденцию посла Великобритании в Италии, где встретился с премьер-министром Соединенного Королевства Киром Стармером.

ЗеленскийВеликобританиягарантии безопасности
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