Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Макрон після зустрічі з Зеленським: Тепер Путін має довести, що дійсно хоче миру

Катерина ТищенкоСубота, 26 квітня 2025, 20:30
Макрон після зустрічі з Зеленським: Тепер Путін має довести, що дійсно хоче миру
Макрон і Зеленський у Римі 26 квітня, фото: Emmanuel Macron/Х

Президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Римі заявив, що Україна готова до безумовного припинення вогню, і тепер правитель РФ Володимир Путін має довести, що дійсно хоче миру.

Джерело: Макрон у соцмережі Х, Зеленський у Facebook

Деталі: Президент Франції заявив про "дуже позитивний обмін думками" з Зеленським у Римі.

Реклама:

Пряма мова: "Припинення війни в Україні. Це мета, яку ми поділяємо з президентом Трампом.

Україна готова до безумовного припинення вогню. Президент Зеленський підтвердив це мені сьогодні. Він хоче працювати пліч-о-пліч з американцями та європейцями, щоб досягти цього.

Тепер справа за президентом Путіним – довести, що він дійсно хоче миру".

РЕКЛАМА:

Деталі: Макрон також пообіцяв продовжити роботу в рамках "коаліції охочих", "щоб досягти як цього припинення вогню, так і повного і тривалого миру в Україні".

Оновлено: Пізніше Зеленський повідомив, що вони з Макроном під час зустрічі обговорили шлях до повного, безумовного припинення вогню та необхідність тиску на Росію для його встановлення.

"Розповів про наслідки російських атак по Кривому Рогу, Сумах і Києву. Для захисту життів українців є критична необхідність у посилені ППО. Ми розраховуємо на підтримку партнерів", – написав також український президент.

Він оприлюднив відео зустрічі.

МакронЗеленськийПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп після зустрічі з Зеленським допустив, що Путін "морочить голову"
відеоУ Римі завершилося поховання Папи Франциска
McDonald’s реєструє товарний знак у Росії, але повертатися не планує
відеоПонад 500 людей поранені внаслідок вибуху в порту Ірану
Окупанти атакували трьома ракетами та 114 безпілотниками
В Україні не працюють низка сервісів – банки, пошта, термінали
Усі новини...
Макрон
Макрон після атаки РФ: агресор один – Росія, і гнів США має бути спрямований на Путіна
Макрон розглядає розпуск парламенту та дострокові вибори – Bloomberg
Макрон приїде на похорон Папи Франциска
Останні новини
20:30
оновлено, відеоМакрон після зустрічі з Зеленським: Тепер Путін має довести, що дійсно хоче миру
20:05
Удар по Києву 24 квітня: у Святошинському районі пошкоджено 54 будинки
19:53
Мерц планує представити членів уряду від своєї партії 28 квітня
19:41
Ліквідація генерала РФ: у ФСБ заявили про затримання "агента українських спецслужб"
19:31
Президент Естонії, який сидів поряд з Трампом, просив його не виходити з мирного процесу
19:19
відеоЗеленський і голова Єврокомісії обговорили кроки України на шляху вступу до ЄС
18:54
США знову відклали санкції проти "дочки" Газпрому у Сербії
18:47
У Києві організують Spartan-забіг на честь героїчної операції в Маріуполі
18:44
Від початку Курської операції знешкоджено близько 67 тисяч військових РФ і КНДР – Генштаб
18:28
Мелоні після зустрічі з Зеленським: Росія має предметно продемонструвати волю до миру
Усі новини...
Реклама:
Реклама: