Макрон після зустрічі з Зеленським: Тепер Путін має довести, що дійсно хоче миру

Президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Римі заявив, що Україна готова до безумовного припинення вогню, і тепер правитель РФ Володимир Путін має довести, що дійсно хоче миру.

Джерело: Макрон у соцмережі Х, Зеленський у Facebook

Деталі: Президент Франції заявив про "дуже позитивний обмін думками" з Зеленським у Римі.

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Пряма мова: "Припинення війни в Україні. Це мета, яку ми поділяємо з президентом Трампом.

Україна готова до безумовного припинення вогню. Президент Зеленський підтвердив це мені сьогодні. Він хоче працювати пліч-о-пліч з американцями та європейцями, щоб досягти цього.

Тепер справа за президентом Путіним – довести, що він дійсно хоче миру".

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Деталі: Макрон також пообіцяв продовжити роботу в рамках "коаліції охочих", "щоб досягти як цього припинення вогню, так і повного і тривалого миру в Україні".

Оновлено: Пізніше Зеленський повідомив, що вони з Макроном під час зустрічі обговорили шлях до повного, безумовного припинення вогню та необхідність тиску на Росію для його встановлення.

"Розповів про наслідки російських атак по Кривому Рогу, Сумах і Києву. Для захисту життів українців є критична необхідність у посилені ППО. Ми розраховуємо на підтримку партнерів", – написав також український президент.

Він оприлюднив відео зустрічі.