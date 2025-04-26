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Макрон после встречи с Зеленским: Теперь Путин должен доказать, что действительно хочет мира

Катерина ТищенкоСуббота, 26 апреля 2025, 19:08
Макрон после встречи с Зеленским: Теперь Путин должен доказать, что действительно хочет мира
Макрон и Зеленский в Риме 26 апреля, фото: Emmanuel Macron/Х

Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме заявил, что Украина готова к безусловному прекращению огня, и теперь правитель РФ Владимир Путин должен доказать, что действительно хочет мира.

Источник: Макрон в соцсети Х

Детали: Президент Франции заявил об "очень позитивном обмене мнениями" с Зеленским в Риме.

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Прямая речь: "Прекращение войны в Украине. Это цель, которую мы разделяем с президентом Трампом.

Украина готова к безусловному прекращению огня. Президент Зеленский подтвердил это мне сегодня. Он хочет работать бок о бок с американцами и европейцами, чтобы достичь этого.

Теперь дело за президентом Путиным – доказать, что он действительно хочет мира".

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Детали: Макрон также пообещал продолжить работу в рамках "коалиции желающих", "чтобы достичь как этого прекращения огня, так и полного и длительного мира в Украине".

МакронЗеленскийПутин
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