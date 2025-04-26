Зеленський і голова Єврокомісії обговорили кроки України на шляху вступу до ЄС

Президент Володимир Зеленський і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі в Римі в суботу обговорили кроки України на шляху вступу до Євросоюзу.

Джерело: фон дер Ляєн у соцмережі Х після зустрічі з Зеленським, передає "Європейська правда"

Dear @ZelenskyyUa, Europe will always stand by Ukraine in the pursuit of peace.⁰

You can count on our support at the negotiating table to achieve a just and lasting peace.

⁰Today, we also discussed the steps Ukraine is taking to earn its place in our family of nations. pic.twitter.com/T8jXnEMbqu Реклама: April 26, 2025

Пряма мова: "Ви можете розраховувати на нашу підтримку за столом переговорів для досягнення справедливого і тривалого миру...

Сьогодні ми також обговорили кроки, яких вживає Україна, щоб заслужити своє місце в нашій сім'ї народів".

РЕКЛАМА:

Що передувало: ЄС ще у січні був готовий відкрити перший кластер у переговорах про вступ із Україною, але Угорщина заблокувала це рішення.

Будапешт пообіцяв блокувати подальше відкриття кластерів для України, поки не завершаться "консультації" з населенням щодо цього питання – на яких прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже публічно проголосував проти членства України в ЄС.

За інформацією "ЄвроПравди", якщо Угорщина і далі блокуватиме відкриття кластерів у перемовинах про вступ України до ЄС, Молдова може зробити це раніше.