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Зеленський і голова Єврокомісії обговорили кроки України на шляху вступу до ЄС

Іванна Костіна, Катерина ТищенкоСубота, 26 квітня 2025, 19:19
Зеленський і голова Єврокомісії обговорили кроки України на шляху вступу до ЄС
Урсула фон дер Ляєн, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі в Римі в суботу обговорили кроки України на шляху вступу до Євросоюзу.

Джерело: фон дер Ляєн у соцмережі Х після зустрічі з Зеленським, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Ви можете розраховувати на нашу підтримку за столом переговорів для досягнення справедливого і тривалого миру...

Сьогодні ми також обговорили кроки, яких вживає Україна, щоб заслужити своє місце в нашій сім'ї народів".

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Що передувало: ЄС ще у січні був готовий відкрити перший кластер у переговорах про вступ із Україною, але Угорщина заблокувала це рішення.

Будапешт пообіцяв блокувати подальше відкриття кластерів для України, поки не завершаться "консультації" з населенням щодо цього питання – на яких прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже публічно проголосував проти членства України в ЄС.

За інформацією "ЄвроПравди", якщо Угорщина і далі блокуватиме відкриття кластерів у перемовинах про вступ України до ЄС, Молдова може зробити це раніше.

ЄврокомісіяЗеленськийЄС
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