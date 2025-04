Зеленский и глава Еврокомиссии обсудили шаги Украины на пути вступления в ЕС

Президент Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Риме в субботу обсудили шаги Украины на пути вступления в Евросоюз.

Источник: фон дер Ляйен в соцсети Х после встречи с Зеленским, передает "Европейская правда"

Dear @ZelenskyyUa, Europe will always stand by Ukraine in the pursuit of peace.⁰

You can count on our support at the negotiating table to achieve a just and lasting peace.

⁰Today, we also discussed the steps Ukraine is taking to earn its place in our family of nations. pic.twitter.com/T8jXnEMbqu

