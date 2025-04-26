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Зеленский и глава Еврокомиссии обсудили шаги Украины на пути вступления в ЕС

Иванна Костина, Катерина ТищенкоСуббота, 26 апреля 2025, 19:19
Зеленский и глава Еврокомиссии обсудили шаги Украины на пути вступления в ЕС
Урсула фон дер Ляйен, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Риме в субботу обсудили шаги Украины на пути вступления в Евросоюз.

Источник: фон дер Ляйен в соцсети Х после встречи с Зеленским, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Вы можете рассчитывать на нашу поддержку за столом переговоров для достижения справедливого и прочного мира...

Сегодня мы также обсудили шаги, которые предпринимает Украина, чтобы заслужить свое место в нашей семье народов".

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Что предшествовало: ЕС еще в январе был готов открыть первый кластер в переговорах о вступлении с Украиной, но Венгрия заблокировала это решение.

Будапешт пообещал блокировать дальнейшее открытие кластеров для Украины, пока не завершатся "консультации" с населением по этому вопросу – на которых премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже публично проголосовал против членства Украины в ЕС.

По информации "ЕвроПравды", если Венгрия и дальше будет блокировать открытие кластеров в переговорах о вступлении Украины в ЕС, Молдова может сделать это раньше.

ЕврокомиссияЗеленскийЕС
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