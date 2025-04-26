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Вибух у порту Ірану: 5 загиблих, постраждалих понад 700

Катерина ТищенкоСубота, 26 квітня 2025, 21:19
Вибух у порту Ірану: 5 загиблих, постраждалих понад 700
місце вибуху в Ірані, фото: Anadolu via Getty Images

Кількість поранених внаслідок вибуху й пожежі в найбільшому комерційному порту Ірану Шахід Раджаї зросла до понад 700, щонайменше 5 людей загинули.

Джерело: директор організації з управління кризовими ситуаціями провінції Хормозган Мехрдад Хасанзаде в інтерв'ю державному телебаченню, повідомляє Al Jazeera

Деталі: У суботу ввечері державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що Митна адміністрація Ірану поклала відповідальність за вибух на "запаси небезпечних товарів і хімічних матеріалів, що зберігаються на території порту", не уточнюючи подробиць.

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Національна іранська компанія з переробки та розподілу нафтопродуктів опублікувала заяву, що нафтові об'єкти в цьому районі не постраждали від вибуху.

Раніше представник Адміністрації портів і морських сполучень Хормозгана Есмаїл Малекізаде заявив, що вибух стався біля причалу порту Шахід Раджаї.

Що передувало: Потужний вибух і пожежа сталися в суботу зранку в порту на півдні Ірану, було відомо про понад 500 поранених.

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Іранвибух
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