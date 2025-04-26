Взрыв в порту Ирана: есть погибшие, пострадавших более 700

Количество раненых в результате взрыва и пожара в крупнейшем коммерческом порту Ирана Шахид Раджаи возросло до более 700, по меньшей мере 5 человек погибли.

Источник: директор организации по управлению кризисными ситуациями провинции Хормозган Мехрдад Хасанзаде в интервью государственному телевидению, сообщает Al Jazeera

Детали: В субботу вечером государственное информационное агентство IRNA сообщило, что Таможенная администрация Ирана возложила ответственность за взрыв на "запасы опасных товаров и химических материалов, хранящихся на территории порта", не уточняя подробностей.

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Национальная иранская компания по переработке и распределению нефтепродуктов опубликовала заявление, что нефтяные объекты в этом районе не пострадали от взрыва.

Ранее представитель Администрации портов и морских сообщений Хормозгана Эсмаил Малекизаде заявил, что взрыв произошел у причала порта Шахид Раджаи.

Что предшествовало: Мощный взрыв и пожар произошли в субботу утром в порту на юге Ирана, было известно о более 500 раненых.

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