Трамп хочет "смелого правосудия", чтобы "выгнать" мигрантов из США

Президент США Дональд Трамп заявил, что его стране нужно "смелое правосудие" для осуществления жесткой миграционной политики.

Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social

Прямая речь Трампа: "Нам нужно смелое правосудие в нашей стране.

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Если суды не позволят то, что нам позволяли делать в течение 250 лет, Америка уже не сможет быть такой, как раньше.

Мошенник Джо Байден (бывший президент США – ред.) уничтожит нашу страну своим безумием относительно открытых границ".

Детали: По мнению Трампа, политика открытых границ позволила въезжать в США "преступникам".

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Прямая речь Трампа: "Убийцы, наркоторговцы, члены банд и даже психически больные найдут дом в нашей стране, сея хаос, которого мы никогда раньше не видели".

Детали: Трамп добавил, что "невозможно проводить суды над миллионами и миллионами людей".

Прямая речь Трампа: "Мы знаем, кто эти преступники, и мы должны изгнать их из США – и как можно быстрее!"

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