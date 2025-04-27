Трамп хочет "смелого правосудия", чтобы "выгнать" мигрантов из США
Президент США Дональд Трамп заявил, что его стране нужно "смелое правосудие" для осуществления жесткой миграционной политики.
Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social
Прямая речь Трампа: "Нам нужно смелое правосудие в нашей стране.
Если суды не позволят то, что нам позволяли делать в течение 250 лет, Америка уже не сможет быть такой, как раньше.
Мошенник Джо Байден (бывший президент США – ред.) уничтожит нашу страну своим безумием относительно открытых границ".
Детали: По мнению Трампа, политика открытых границ позволила въезжать в США "преступникам".
Прямая речь Трампа: "Убийцы, наркоторговцы, члены банд и даже психически больные найдут дом в нашей стране, сея хаос, которого мы никогда раньше не видели".
Детали: Трамп добавил, что "невозможно проводить суды над миллионами и миллионами людей".
Прямая речь Трампа: "Мы знаем, кто эти преступники, и мы должны изгнать их из США – и как можно быстрее!"
Предыстория:
- Администрация Трампа приняла решение отменить временный правовой статус для 530 тысяч граждан Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, что может сделать многих из них уязвимыми к депортации.
- По данным издания The Washington Post, администрация Трампа разрабатывает план массовой депортации, в разговорах упоминается цифра 1 миллион человек за год.