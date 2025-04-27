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На Донеччині захисники відбили штурм: знешкодили техніку ворога і близько 40 окупантів

Ольга Глущенко Неділя, 27 квітня 2025, 05:56
На Донеччині захисники відбили штурм: знешкодили техніку ворога і близько 40 окупантів
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Сили оборони відбили штурм населеного пункту Багатир на Донеччині, знищивши 15 мотоциклів і уразивши 9 автомобілів ворога і знешкодивши близько 40 окупантів.

Джерело: ОСУВ "Хортиця" в Тelegram

Деталі: 26 квітня на прорив до населеного пункту Багатир, що на Донеччині, російське командування відправило штурмову колону з 18 мотоциклів та 10 автомобілів.

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Зазначається, що завдяки професійній роботі штабу з питань організації розвідки російських загарбників завчасно виявили, після чого по колоні противника завдали вогневе ураження.

"Тісна взаємодія між бригадами, правильна організація розвідки та чітке управління бойовими діями дало результат – наміри противника не здійснилися.

З 18 мотоциклів було знищено 15, з 10 автомобілів – 9 уражено. Втрати окупантів у живій силі склали близько 40 осіб", – розповіли у тактичній групі "Вугледар".

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Донецька областьросійсько-українська війна
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