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На Донетчине защитники отбили штурм: обезвредили технику врага и около 40 оккупантов

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 27 апреля 2025, 05:56
На Донетчине защитники отбили штурм: обезвредили технику врага и около 40 оккупантов
скриншот

Силы обороны отбили штурм населенного пункта Багатир в Донецкой области, уничтожив 15 мотоциклов и поразив 9 автомобилей врага и обезвредив около 40 оккупантов.

Источник: ОСУВ "Хортица" в Тelegram

Детали: 26 апреля на прорыв к населенному пункту Багатырь, что в Донецкой области, российское командование отправило штурмовую колонну из 18 мотоциклов и 10 автомобилей.

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Отмечается, что благодаря профессиональной работе штаба по вопросам организации разведки российских захватчиков заблаговременно обнаружили, после чего по колонне противника нанесли огневое поражение.

"Тесное взаимодействие между бригадами, правильная организация разведки и четкое управление боевыми действиями дало результат - намерения противника не осуществились.

Из 18 мотоциклов было уничтожено 15, из 10 автомобилей - 9 поражено. Потери оккупантов в живой силе составили около 40 человек", - рассказали в тактической группе "Угледар".

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