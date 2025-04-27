Партизани провели диверсію і порушили логістику окупантів на Луганщині – "АТЕШ"
Неділя, 27 квітня 2025, 06:40
Партизани руху "АТЕШ" заявили, що знищили трансформаторну шафу на залізниці в Луганській області, порушивши логістику окупантів і створивши затримки в постачанні техніки та запчастин.
Джерело: партизанський рух "АТЕШ" у соцмережах
Деталі: Зазначається, що агенти руху "АТЕШ" знищили трансформаторну шафу на залізниці біля селища Станиця Луганська в Луганській області.
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Дослівно: "Цією дорогою окупанти перевозили ресурси для постачання військ, а також безпосередньо військову техніку та особовий склад.
Результатом успішно проведеної диверсії стало порушення логістики окупаційних військ і затримки в постачанні техніки та запчастин".
Також партизани опублікували фото охопленої вогнем трансформаторної шафи.
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