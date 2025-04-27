Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партизани провели диверсію і порушили логістику окупантів на Луганщині – "АТЕШ"

Ольга Глущенко Неділя, 27 квітня 2025, 06:40
Партизани провели диверсію і порушили логістику окупантів на Луганщині – АТЕШ
фото: "АТЕШ"

Партизани руху "АТЕШ" заявили, що знищили трансформаторну шафу на залізниці в Луганській області, порушивши логістику окупантів і створивши затримки в постачанні техніки та запчастин.

Джерело: партизанський рух "АТЕШ" у соцмережах

Деталі: Зазначається, що агенти руху "АТЕШ" знищили трансформаторну шафу на залізниці біля селища Станиця Луганська в Луганській області.

Реклама:

Дослівно: "Цією дорогою окупанти перевозили ресурси для постачання військ, а також безпосередньо військову техніку та особовий склад.

Результатом успішно проведеної диверсії стало порушення логістики окупаційних військ і затримки в постачанні техніки та запчастин".

Також партизани опублікували фото охопленої вогнем трансформаторної шафи.

РЕКЛАМА:
 
фото: "Атеш"
 
фото: "Атеш"

Луганська областьпартизаниросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
DeepState повідомив, де Сили оборони ведуть бої на Курщині
оновленоВибух у порту Ірану: є загиблі, постраждалих понад 750
Трамп після зустрічі з Зеленським допустив, що Путін "морочить голову"
відеоУ Римі завершилося поховання Папи Франциска
McDonald’s реєструє товарний знак у Росії, але повертатися не планує
Окупанти атакували трьома ракетами та 114 безпілотниками
Усі новини...
Луганська область
Російські війська просунулися на кількох напрямках на сході України – DeepState
Воїни Третьої штурмової знищили пів батальйону РФ за день
На тимчасово окупованій Луганщині зафіксували критичне забруднення повітря – ЦНС
Останні новини
06:40
фотоПартизани провели диверсію і порушили логістику окупантів на Луганщині – "АТЕШ"
05:56
відеоНа Донеччині захисники відбили штурм: знешкодили техніку ворога і близько 40 окупантів
04:54
Кораблі США мають безкоштовно проходити Панамським та Суецьким каналами – Трамп
03:52
ISW: Росія готує нову тактику наступів в Україні влітку та восени
02:54
Трамп хоче "сміливого правосуддя", щоб "вигнати" мігрантів зі США
02:12
оновленоУ Дніпрі та Одесі пролунали вибухи – ЗМІ
01:56
Китай розгорнув прапор на спірному рифі біля форпосту Філіппін – FТ
00:52
DeepState повідомив, де Сили оборони ведуть бої на Курщині
00:47
Чи варто дивитися фільм "Дві сестри". Рецензія
00:24
На Київщині ППО працювала по ворожих дронах
Усі новини...
Реклама:
Реклама: