Партизаны провели диверсию и нарушили логистику оккупантов на Луганщине – "АТЕШ"
Воскресенье, 27 апреля 2025, 06:40
Партизаны движения "АТЕШ" заявили, что уничтожили трансформаторный шкаф на железной дороге в Луганской области, нарушив логистику оккупантов и создав задержки в поставках техники и запчастей.
Источник: партизанское движение "АТЕШ" в соцсетях
Детали: Отмечается, что агенты движения "АТЕШ" уничтожили трансформаторный шкаф на железной дороге возле поселка Станица Луганская в Луганской области.
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Дословно: "По этой дороге оккупанты перевозили ресурсы для снабжения войск, а также непосредственно военную технику и личный состав.
Результатом успешно проведенной диверсии стало нарушение логистики оккупационных войск и задержки в поставках техники и запчастей".
Также партизаны опубликовали фото охваченного огнем трансформаторного шкафа.
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