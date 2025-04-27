Партизаны провели диверсию и нарушили логистику оккупантов на Луганщине – "АТЕШ"

Партизаны движения "АТЕШ" заявили, что уничтожили трансформаторный шкаф на железной дороге в Луганской области, нарушив логистику оккупантов и создав задержки в поставках техники и запчастей.

Источник: партизанское движение "АТЕШ" в соцсетях

Детали: Отмечается, что агенты движения "АТЕШ" уничтожили трансформаторный шкаф на железной дороге возле поселка Станица Луганская в Луганской области.

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Дословно: "По этой дороге оккупанты перевозили ресурсы для снабжения войск, а также непосредственно военную технику и личный состав.

Результатом успешно проведенной диверсии стало нарушение логистики оккупационных войск и задержки в поставках техники и запчастей".

Также партизаны опубликовали фото охваченного огнем трансформаторного шкафа.

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фото: "Атеш"