Росіяни дронами атакували Павлоград: загинув чоловік, поранена дитина

Через ворожу атаку безпілотниками в Павлограді Дніпропетровської області загинув чоловік, постраждала 14-річна дівчина, багато пошкоджень.

Джерело: керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Вночі ворог вкотре скерував на область безпілотники. 13 з них знищили оборонці неба.

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Але, на жаль, є і наслідки. Через одну з атак у Павлограді загинув чоловік. Також постраждала 14-річна дівчина. Вона під наглядом лікарів".

фото: соцмережі Лисака

Деталі: Лисак додав, що в місті пошкоджені два багатоквартирні будинки. Займання сталося в одній з будівель.

Крім того, без руйнувань не минулося і у Вербківській громаді Павлоградського району. Там БпЛА поцілив по сільгосппідприємству, загинули 500 голів свійської тварини.

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У Межівській та Славгородській громадах Синельниківщини пошкодження на двох підприємствах. Потрощені будинок місцевих і гараж.

Пряма мова: "Гучно було й в обласному центрі. У Дніпрі побиті вікна чотирьох багатоповерхівок і декількох магазинів.

Вже зранку агресор вгатив з РСЗВ "Град" по Нікополю. Там серед потрощеного – 8 приватних будинків, 4 господарські споруди, газогін. Втім, головне – вціліли люди".

фото: соцмережі Лисака