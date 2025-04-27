Россияне дронами атаковали Павлоград: погиб мужчина, ранен ребенок

Из-за вражеской атаки беспилотниками в Павлограде Днепропетровской области погиб мужчина, пострадала 14-летняя девушка, много повреждений.

Источник: руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Ночью враг в очередной раз направил на область беспилотники. 13 из них уничтожили защитники неба.

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Но, к сожалению, есть и последствия. Из-за одной из атак в Павлограде погиб мужчина. Также пострадала 14-летняя девушка. Она под наблюдением врачей".

фото: соцсети Лысака

Детали: Лысак добавил, что в городе повреждены два многоквартирных дома. Возгорание произошло в одном из зданий.

Кроме того, без разрушений не обошлось и в Вербковской громаде Павлоградского района. Там БпЛА попал по сельхозпредприятию, погибли 500 голов домашнего животного.

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В Межевской и Славгородской громадах Синельниковщины повреждения на двух предприятиях. Разбиты дом местных и гараж.

Прямая речь: "Громко было и в областном центре. В Днепре разбиты окна четырех многоэтажек и нескольких магазинов.

Уже утром агрессор ударил из РСЗО "Град" по Никополю. Там среди разбитого - 8 частных домов, 4 хозяйственные постройки, газопровод. Впрочем, главное - уцелели люди".

фото: соцсети Лысака