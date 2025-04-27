У війні проти України РФ втратила ще 1030 солдатів і 8 танків

За минулу добу Росія у війні проти України втратила ще 1030 військових, 8 танків і 42 артсистеми.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.25 орієнтовно склали:

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