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У війні проти України РФ втратила ще 1030 солдатів і 8 танків

Ольга Глущенко Неділя, 27 квітня 2025, 07:58
У війні проти України РФ втратила ще 1030 солдатів і 8 танків
ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Росія у війні проти України втратила ще 1030 військових, 8 танків і 42 артсистеми.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 948640 (+1030) осіб,
  • танків ‒ 10719 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22325 (+5) од,
  • артилерійських систем – 27007 (+42) од,
  • РСЗВ – 1373 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 1145 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 34011 (+114) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 46187 (+136) од.

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