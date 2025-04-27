У війні проти України РФ втратила ще 1030 солдатів і 8 танків
Неділя, 27 квітня 2025, 07:58
За минулу добу Росія у війні проти України втратила ще 1030 військових, 8 танків і 42 артсистеми.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.25 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 948640 (+1030) осіб,
- танків ‒ 10719 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22325 (+5) од,
- артилерійських систем – 27007 (+42) од,
- РСЗВ – 1373 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 1145 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 34011 (+114) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 46187 (+136) од.