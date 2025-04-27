В войне против Украины РФ потеряла еще 1030 солдат и 8 танков
Воскресенье, 27 апреля 2025, 07:58
За минувшие сутки Россия в войне против Украины потеряла еще 1030 военных, 8 танков и 42 артсистемы.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.04. 25 ориентировочно составили:
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- личного состава ‒ около 948640 (+1030) человек,
- танков ‒ 10719 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22325 (+5) ед,
- артиллерийских систем ‒ 27007 (+42) ед,
- РСЗО ‒ 1373 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 1145 (+0) ед,
- самолетов ‒ 370 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 34011 (+114) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 46187 (+136) ед.