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В войне против Украины РФ потеряла еще 1030 солдат и 8 танков

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 27 апреля 2025, 07:58
В войне против Украины РФ потеряла еще 1030 солдат и 8 танков
иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Россия в войне против Украины потеряла еще 1030 военных, 8 танков и 42 артсистемы.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.04. 25 ориентировочно составили:

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  • личного состава ‒ около 948640 (+1030) человек,
  • танков ‒ 10719 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22325 (+5) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 27007 (+42) ед,
  • РСЗО ‒ 1373 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 1145 (+0) ед,
  • самолетов ‒ 370 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 34011 (+114) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 46187 (+136) ед.

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