В войне против Украины РФ потеряла еще 1030 солдат и 8 танков

За минувшие сутки Россия в войне против Украины потеряла еще 1030 военных, 8 танков и 42 артсистемы.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.04. 25 ориентировочно составили:

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