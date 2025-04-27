Ще 5 цивільних вбито за понад 20 поранено на Донеччині та Херсонщині
Неділя, 27 квітня 2025, 08:27
Російські військові за 26 квітня вбила чотирьох людей у Донецькій області та одну в Херсонській.
Джерело: Донецька ОВА, Херсонська ОВА
Деталі: За 26 квітня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Костянтинівці, по 1 в Новоекономічному і Зорі.
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Ще 17 людей в області за добу дістали поранення – лише семеро у Костянтинівці.
Ще по 4 поранених у Новоекономічному та Никанорівці, по одному в Зорі та Сіверську.
Також на Херсонщині 1 людина загинула, ще 5 - дістали поранення.
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