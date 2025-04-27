Ще 5 цивільних вбито за понад 20 поранено на Донеччині та Херсонщині

Російські військові за 26 квітня вбила чотирьох людей у Донецькій області та одну в Херсонській.

Джерело: Донецька ОВА, Херсонська ОВА

Деталі: За 26 квітня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Костянтинівці, по 1 в Новоекономічному і Зорі.

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Ще 17 людей в області за добу дістали поранення – лише семеро у Костянтинівці.

Ще по 4 поранених у Новоекономічному та Никанорівці, по одному в Зорі та Сіверську.

Також на Херсонщині 1 людина загинула, ще 5 - дістали поранення.