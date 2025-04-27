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Еще 5 гражданских убиты и более 20 ранены в Донецкой и Херсонской областях

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 апреля 2025, 08:27
Еще 5 гражданских убиты и более 20 ранены в Донецкой и Херсонской областях
обстрелянная россиянами донетчина, фото: ОВА

Российские военные за 26 апреля убили четырех человек в Донецкой области и одного в Херсонской.

Источник: Донецкая ОВА, Херсонская ОВА

Детали: За 26 апреля россияне убили 4 жителей Донецкой области: 2 в Константиновке, по 1 в Новоэкономичном и Заре.

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Еще 17 человек в области за сутки получили ранения - только семеро в Константиновке.

Еще по 4 раненых в Новоэкономическом и Никаноровке, по одному в Заре и Северске.

Также на Херсонщине 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения.

Донецкая областьХерсонская область
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