Еще 5 гражданских убиты и более 20 ранены в Донецкой и Херсонской областях
Воскресенье, 27 апреля 2025, 08:27
Российские военные за 26 апреля убили четырех человек в Донецкой области и одного в Херсонской.
Источник: Донецкая ОВА, Херсонская ОВА
Детали: За 26 апреля россияне убили 4 жителей Донецкой области: 2 в Константиновке, по 1 в Новоэкономичном и Заре.
Реклама:
Еще 17 человек в области за сутки получили ранения - только семеро в Константиновке.
Еще по 4 раненых в Новоэкономическом и Никаноровке, по одному в Заре и Северске.
Также на Херсонщине 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения.