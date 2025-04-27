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Росія атакувала КАБами житлові квартали Куп’янська: під завалами знайшли тіло

Роман ПетренкоНеділя, 27 квітня 2025, 10:51
Росія атакувала КАБами житлові квартали Куп’янська: під завалами знайшли тіло
усі фото: дснс

Рятувальники вранці у неділю деблокували тіло загиблого чоловіка після авіаудару по Куп'янську Харківської області напередодні.

Джерело: ДСНС

Деталі: Уточнюється, що увечері 26 квітня російська авіація завдала удару керованими авіабомбами по житлових кварталах міста Куп'янськ на Харківщині. Внаслідок влучання однієї з бомб було повністю зруйновано приватний будинок, ще сім осель зазнали пошкоджень.

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За даними ОВА, унаслідок обстрілу КАБ частково зруйновано будівлю та майстерні непрацюючого навчального закладу.

 

В неділю вранці рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблого чоловіка 1936 року народження. Також постраждали дві жінки 65 та 60 років — у них діагностовано гостру реакцію на стрес.

Харківська областьобстріл
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