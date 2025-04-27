Россия атаковала КАБами жилые кварталы Купянска: под завалами нашли тело

Спасатели утром в воскресенье деблокировали тело погибшего мужчины после авиаудара по Купянску Харьковской области накануне.

Источник: ГСЧС

Детали: Уточняется, что вечером 26 апреля российская авиация нанесла удар управляемыми авиабомбами по жилым кварталам города Купянск на Харьковщине. В результате попадания одной из бомб был полностью разрушен частный дом, еще семь домов получили повреждения.

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По данным ОВА, в результате обстрела КАБ частично разрушено здание и мастерские неработающего учебного заведения.

В воскресенье утром спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшего мужчины 1936 года рождения. Также пострадали две женщины 65 и 60 лет - у них диагностирована острая реакция на стресс.