Збили 11 російських ракет за дві хвилини: Повітряні сили розповіли про роботу розрахунку Nasams

Повітряні сили розповіли про роботу операторів зенітного ракетного комплексу Nasams, зокрема, як за один протиповітряний бій було знищено 11 крилатих ракет ворога.

Джерело: відео ПС ЗСУ

Деталі: ЗРК Nasams третьої модифікації – один із перших комплексів, які передали Україні партнери, норвезький комплекс малої дії з’явився в Україні восени 2022-го року.

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Комплекс має командний пункт, із якого здійснюється управління, один радар і пускові установки. Кожна пускова вміщує у собі 6 зенітних керованих ракет. Здійснюється повітряний удар противником, летять велика кількість ракет, радар виявляє ці цілі, оператори обирають пускові, здійснюють пуск по цілі, доповідають про результати. На рахунку підрозділу, який представлено на відео, знищення понад 150 цілей, здебільшого – крилаті ракети та інші цілі.

Пряма мова Героя України Кирила Перетятька: "За один протиповітряний бій ми збили 11 крилатих ракет. Бойова робота тривала не більше двох хвилин. Російські пропагандисти постійно звинувачують нашу протиповітряну оборону, але це все повна брехня, ракета AIM-120 AMRAAM, якщо не влучає, вона ліквідовується в повітрі. Вона не має такої вибухової сили, як балістичні ракети РФ".

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Деталі: Повітряники наголошують: зенітний ракетний комплекс Nasams призначений для знищення аеродинамічних цілей, такі як літаки, гелікоптери, крилаті ракети різних модифікацій та БпЛА. Комплекс не може працювати по балістичних цілях, радар Nasams не може захопити балістичну ціль, ракета AIM-120 AMRAAM не може її збити.

У Повітряних силах сподіваються, що партнери і надалі допомагатимуть отримувати ракети до ЗРК Nasams, адже їхній запас– це збережені життя, міста та мирне життя України.