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Сбили 11 российских ракет за две минуты: Воздушные силы рассказали о работе расчёта Nasams

Валентина РоманенкоВоскресенье, 27 апреля 2025, 12:41
Сбили 11 российских ракет за две минуты: Воздушные силы рассказали о работе расчёта Nasams
ЗРК Nasams. фото Воздушных сил

Воздушные силы рассказали о работе операторов зенитного ракетного комплекса Nasams, в частности, как за один противовоздушный бой было уничтожено 11 крылатых ракет врага.

Источник: видео ВС ВСУ

Детали: ЗРК Nasams третьей модификации - один из первых комплексов, которые передали Украине партнеры, норвежский комплекс малого действия появился в Украине осенью 2022-го года.

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Комплекс имеет командный пункт, с которого осуществляется управление, один радар и пусковые установки. Каждая пусковая вмещает в себя 6 зенитных управляемых ракет. Осуществляется воздушный удар противником, летят большое количество ракет, радар обнаруживает эти цели, операторы выбирают пусковые, осуществляют пуск по цели, докладывают о результатах. На счету подразделения, которое представлено на видео, уничтожение более 150 целей, в основном - крылатые ракеты и другие цели противника.

Прямая речь Героя Украины Кирилла Перетятько: "За один противовоздушный бой мы сбили 11 крылатых ракет. Боевая работа длилась не более двух минут. Российские пропагандисты постоянно обвиняют нашу противовоздушную оборону, но это все полная ложь, ракета AIM-120 AMRAAM, если не попадает, она ликвидируется в воздухе. Она не имеет такой взрывной силы, как баллистические ракеты РФ".

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Детали: Воздушники отмечают: зенитный ракетный комплекс Nasams предназначен для уничтожения аэродинамических целей, таких как самолеты, вертолеты, крылатые ракеты различных модификаций и БпЛА. Комплекс не может работать по баллистическим целям, радар Nasams не может захватить баллистическую цель, ракета AIM-120 AMRAAM не может ее сбить.

В Воздушных силах надеются, что партнеры и в дальнейшем будут помогать поставками ракет к ЗРК Nasams, ведь их запас- это сохраненные жизни, города и мирная жизнь Украины.

Воздушные силы ВСУвойна
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