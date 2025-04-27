Двоє поліцейських постраждали під час атаки на Житомирщину – ОВА
Неділя, 27 квітня 2025, 13:50
У ніч на 27 квітня ворог знов атакував Житомирщину, одну цивільну шпиталізовано, а також постраждали двоє працівників Національної поліції.
Джерело: Житомирська ОВА
Деталі: Уточнюється, що у цивільної – гостра реакція на стрес. Щодо поранень поліцейських не уточнюється – але вони постраждали під час повторного удару під час ліквідації наслідків.
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Пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків, промислові приміщення та 4 автомобілі.
Через падіння уламків виникли пожежі на відкритій місцевості.