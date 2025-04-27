Двоє поліцейських постраждали під час атаки на Житомирщину – ОВА

У ніч на 27 квітня ворог знов атакував Житомирщину, одну цивільну шпиталізовано, а також постраждали двоє працівників Національної поліції.

Джерело: Житомирська ОВА

Деталі: Уточнюється, що у цивільної – гостра реакція на стрес. Щодо поранень поліцейських не уточнюється – але вони постраждали під час повторного удару під час ліквідації наслідків.

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Пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків, промислові приміщення та 4 автомобілі.

Через падіння уламків виникли пожежі на відкритій місцевості.

