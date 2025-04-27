Двое полицейских пострадали во время атаки на Житомирщину - ОВА
Воскресенье, 27 апреля 2025, 13:50
В ночь на 27 апреля враг вновь атаковал Житомирскую область, одна гражданская госпитализирована, а также пострадали двое работников Национальной полиции.
Источник: Житомирская ОВА
Детали: Уточняется, что у гражданской - острая реакция на стресс. Относительно ранений полицейских не уточняется - но они пострадали во время повторного удара во время ликвидации последствий.
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Повреждены по меньшей мере 15 жилых домов, промышленные помещения и 4 автомобиля.
Из-за падения обломков возникли пожары на открытой местности.