Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Двое полицейских пострадали во время атаки на Житомирщину - ОВА

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 апреля 2025, 13:50
Двое полицейских пострадали во время атаки на Житомирщину - ОВА
все фото: ГСЧС

В ночь на 27 апреля враг вновь атаковал Житомирскую область, одна гражданская госпитализирована, а также пострадали двое работников Национальной полиции.

Источник: Житомирская ОВА

Детали: Уточняется, что у гражданской - острая реакция на стресс. Относительно ранений полицейских не уточняется - но они пострадали во время повторного удара во время ликвидации последствий.

Реклама:

Повреждены по меньшей мере 15 жилых домов, промышленные помещения и 4 автомобиля.

 

Из-за падения обломков возникли пожары на открытой местности.

Житомирская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоСбили 11 российских ракет за две минуты: Воздушные силы рассказали о работе расчёта Nasams
видеоВ Ванкувере автомобиль влетел в толпу на фестивале, есть погибшие
ПВО удалось сбить более трети из 149 российских ударных беспилотников
фотоРоссияне дронами атаковали Павлоград: погиб мужчина, ранен ребенок
обновленоВзрыв в порту Ирана: есть погибшие, пострадавших более 750
Трамп после встречи с Зеленским допустил, что Путин "морочит голову"
Все новости...
Житомирская область
Ночная атака: в Хмельницкой области 2 раненых, в Житомирской области под удар попали спасатели
Российский дрон попал в многоэтажку на Житомирщине: погиб человек – ОВА
Россияне атаковали Житомирскую область: трое пострадавших, разрушен дом
Последние новости
13:58
В Румынии стартует чемпионат мира по хоккею в Дивизионе IА
13:50
фотоДвое полицейских пострадали во время атаки на Житомирщину - ОВА
13:32
Свириденко назвала встречу Зеленского с Трампом шансом на мир благодаря силе
13:20
Разведка Британии: Россия за год набрала 1500 иностранцев на войну против Украины
13:07
Toyota Motor стремится выкупить своего "брата" за $42 миллиарда
12:50
футбол"Шахтер" бьется за честь, "Динамо" – за легкое окончание сезона: анонс Классического
12:41
видеоСбили 11 российских ракет за две минуты: Воздушные силы рассказали о работе расчёта Nasams
12:24
Еврокомиссар: отказ Украине в НАТО облегчает РФ планирование дальнейшей агрессии
11:54
ЗМІ: У Трампа вже готують план на наступні 100 днів президентства
11:27
В Эстонии пообещали и в дальнейшем сдерживать суда "теневого флота" РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: