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Росіяни скинули КАБи на Костянтинівку – троє цивільних загинули

Роман ПетренкоНеділя, 27 квітня 2025, 14:26
Росіяни скинули КАБи на Костянтинівку – троє цивільних загинули
фото: прокуратура

Окупанти вранці 27 квітня скинули дві авіабомби на приватний сектор Костянтинівки Донецької області – троє цивільних загинули, ще четверо поранено.

Джерело: Донецька облпрокуратура, ОВА

Деталі: Унаслідок атаки дістали тілесні ушкодження, несумісні з життям, подружня пара віком 47 і 48 років та 78-річний пенсіонер.

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Крім того, поранення різного ступеня тяжкості отримали двоє 67 і 73-річних жінок й двоє чоловіків 77 і 83 років. У них діагностовані мінно-вибухові травми, осколкові поранення та забої. Стан деяких постраждалих лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

 

Пошкоджено 21 домоволодіння і легкові автомобілі.

Донецька область
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