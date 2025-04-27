Росіяни скинули КАБи на Костянтинівку – троє цивільних загинули

Окупанти вранці 27 квітня скинули дві авіабомби на приватний сектор Костянтинівки Донецької області – троє цивільних загинули, ще четверо поранено.

Джерело: Донецька облпрокуратура, ОВА

Деталі: Унаслідок атаки дістали тілесні ушкодження, несумісні з життям, подружня пара віком 47 і 48 років та 78-річний пенсіонер.

Реклама:

Крім того, поранення різного ступеня тяжкості отримали двоє 67 і 73-річних жінок й двоє чоловіків 77 і 83 років. У них діагностовані мінно-вибухові травми, осколкові поранення та забої. Стан деяких постраждалих лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Пошкоджено 21 домоволодіння і легкові автомобілі.