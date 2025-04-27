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Россияне сбросили КАБы на Константиновку - трое гражданских погибли

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 апреля 2025, 14:26
Россияне сбросили КАБы на Константиновку - трое гражданских погибли
фото: прокуратура

Оккупанты утром 27 апреля сбросили две авиабомбы на частный сектор Константиновки - трое гражданских погибли, еще четверо ранены.

Источник: Донецкая облпрокуратура, ОВА

Детали: В результате атаки получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, супружеская пара в возрасте 47 и 48 лет и 78-летний пенсионер.

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Кроме того, ранения различной степени тяжести получили двое 67 и 73-летних женщин и двое мужчин 77 и 83 лет. У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и ушибы. Состояние некоторых пострадавших врачи оценивают как средней тяжести.

 

Повреждены 21 домовладение и легковые автомобили.

Донецкая область
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