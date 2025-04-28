ЗСУ відмінусували вже майже 950 тисяч окупантів

За минулу добу Сили оброни знешкодили 1 160 російських загарбників, загалом з початку повномасштабного вторгнення втрати Росії сягнули майже 950 тисяч у живій силі.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 28.04.25 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 949 800 (+1 160) осіб,

танків – 10 723 (+4) од,

бойових броньованих машин – 22 338 (+13) од,

артилерійських систем – 27 038 (+31) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34 083 (+72) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 46 292 (+105) од.

Дані уточнюються.