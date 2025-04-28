Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ відмінусували вже майже 950 тисяч окупантів

Ірина БалачукПонеділок, 28 квітня 2025, 07:29
ЗСУ відмінусували вже майже 950 тисяч окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

За минулу добу Сили оброни знешкодили 1 160 російських загарбників, загалом з початку повномасштабного вторгнення втрати Росії сягнули майже 950 тисяч у живій силі.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 28.04.25 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – близько 949 800 (+1 160) осіб,
  • танків – 10 723 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 22 338 (+13) од,
  • артилерійських систем – 27 038 (+31) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 34 083 (+72) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 46 292 (+105) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп заявив, що Путін повинен припинити стріляти і підписати угоду
Лідер Північної Кореї підтвердив направлення своїх військ в Росію – Yonhap
Шмигаль заявив, що домовився з США не зараховувати вже надану допомогу в угоді про надра
Зеленський: Росія намагається обдурити США й надалі затягувати війну
Вибух у порту Ірану: вже понад 40 загиблих і 1200 поранених
Темпи падіння підтримки Трампа побили 70-річний рекорд – CNN
Усі новини...
Росія
Військові витрати у світі досягли рекордних 2,72 трильйона доларів – SIPRI
Лідер Північної Кореї підтвердив направлення своїх військ в Росію – Yonhap
Зеленський: Росія намагається обдурити США й надалі затягувати війну
Останні новини
07:29
ЗСУ відмінусували вже майже 950 тисяч окупантів
06:53
У Канаді 28 квітня обирають новий парламент і премʼєр-міністра
06:45
Нетаньягу: Ізраїль не дозволить Ірану отримати ядерну зброю
05:30
Китай схвалив будівництво 10 нових реакторів для розвитку чистої енергії
04:59
Військові витрати у світі досягли рекордних 2,72 трильйона доларів – SIPRI
03:57
ISW: Використання дронів розширює сірі зони та зони боїв на передньому краї фронту
03:14
Трамп заявив, що Путін повинен припинити стріляти і підписати угоду
03:12
Bloomberg: Саудівська Аравія та Катар виплатять борг Сирії Світовому банку
02:18
Відколи запропоновано припинення вогню, РФ застосувала 8,5 тис. авіабомб – Зеленський
01:59
Кенійський бігун Саве став переможцем Лондонського марафону
Усі новини...
Реклама:
Реклама: