ЗСУ відмінусували вже майже 950 тисяч окупантів
Понеділок, 28 квітня 2025, 07:29
За минулу добу Сили оброни знешкодили 1 160 російських загарбників, загалом з початку повномасштабного вторгнення втрати Росії сягнули майже 950 тисяч у живій силі.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 28.04.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 949 800 (+1 160) осіб,
- танків – 10 723 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 22 338 (+13) од,
- артилерійських систем – 27 038 (+31) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34 083 (+72) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 46 292 (+105) од.
Дані уточнюються.