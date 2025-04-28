ВСУ отминусовали уже почти 950 тысяч оккупантов

За минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 160 российских захватчиков, всего с начала полномасштабного вторжения потери России достигли почти 950 тысяч в живой силе.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 28.04.25 ориентировочно составили:

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личного состава – около 949 800 (+1 160) человек,

танков – 10 723 (+4) ед,

боевых бронированных машин – 22 338 (+13) ед,

артиллерийских систем – 27 038 (+31) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 34 083 (+72) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 46 292 (+105) ед.

Данные уточняются.