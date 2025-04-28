Росіяни атакували Покровський напрямок 64 рази, на Курщині відбулося 23 штурми ворога – Генштаб

Протягом минулої доби на фронті відбулося 168 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація – на Покровському напрямку, де захисники відбили 64 атаки ворога, плацдарм на Курщині росіяни штурмували 23 рази.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі, атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат".

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Деталі: На Харківському напрямку противник шість разів атакував позиції наших захисників в районах Вовчанська, Красного Першого та Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Надія, Нове, Рідкодуб, Колодязі, Ямполівка, Мирне та в бік Нового Миру.

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На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили дві наступальні дії загарбників у бік Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано 16 боєзіткнень поблизу Часового Яру, Андріївки, Курдюмівки та в напрямках Майського, Ступочок, Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак в районах Озарянівки, Дачного, Диліївки, Щербинівки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 штурмові дії агресора неподалік населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка, Троїцьке Новоолександрівка, Новопавлівка, Богданівка, Андріївка, Багатир, Надіївка та в напрямку Олексіївки, Покровська, Малинівки.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 13 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Привільне, Вільне Поле та в бік Одрадного.

На Оріхівському напрямку окупанти один раз намагалися йти вперед в районі населеного пункту Лобкове.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну марну спробу пройти вперед.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Курському напрямку. Так, минулої доби ворог завдав сім авіаударів, скинувши при цьому 13 КАБ, здійснив 302 обстріли, з яких 9 — із РСЗВ. Українські захисники зупинили 23 штурмові дії загарбників.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.