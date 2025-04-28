Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни атакували Покровський напрямок 64 рази, на Курщині відбулося 23 штурми ворога – Генштаб

Станіслав ПогоріловПонеділок, 28 квітня 2025, 08:31
Росіяни атакували Покровський напрямок 64 рази, на Курщині відбулося 23 штурми ворога – Генштаб
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті відбулося 168 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація – на Покровському напрямку, де захисники відбили 64 атаки ворога, плацдарм на Курщині росіяни штурмували 23 рази.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі, атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат".

Реклама:

Деталі: На Харківському напрямку противник шість разів атакував позиції наших захисників в районах Вовчанська, Красного Першого та Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Надія, Нове, Рідкодуб, Колодязі, Ямполівка, Мирне та в бік Нового Миру.

РЕКЛАМА:

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили дві наступальні дії загарбників у бік Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано 16 боєзіткнень поблизу Часового Яру, Андріївки, Курдюмівки та в напрямках Майського, Ступочок, Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак в районах Озарянівки, Дачного, Диліївки, Щербинівки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 штурмові дії агресора неподалік населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка, Троїцьке Новоолександрівка, Новопавлівка, Богданівка, Андріївка, Багатир, Надіївка та в напрямку Олексіївки, Покровська, Малинівки.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 13 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Привільне, Вільне Поле та в бік Одрадного.

На Оріхівському напрямку окупанти один раз намагалися йти вперед в районі населеного пункту Лобкове.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну марну спробу пройти вперед. 

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Курському напрямку. Так, минулої доби ворог завдав сім авіаударів, скинувши при цьому 13 КАБ, здійснив 302 обстріли, з яких 9 — із РСЗВ. Українські захисники зупинили 23 штурмові дії загарбників.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Збройні силиросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп заявив, що Путін повинен припинити стріляти і підписати угоду
Лідер Північної Кореї підтвердив направлення своїх військ в Росію – Yonhap
Шмигаль заявив, що домовився з США не зараховувати вже надану допомогу в угоді про надра
Зеленський: Росія намагається обдурити США й надалі затягувати війну
Вибух у порту Ірану: вже понад 40 загиблих і 1200 поранених
Темпи падіння підтримки Трампа побили 70-річний рекорд – CNN
Усі новини...
Збройні сили
Військові витрати у світі досягли рекордних 2,72 трильйона доларів – SIPRI
В застосунку "Армія+" з’явився навчальний курс про фінансову грамотність для військових
У боротьбу з окупантами вступає ще один корпус ЗСУ – десантно-штурмовий
Останні новини
08:42
Росіяни вдарили по Шосткінській громаді: пошкоджено будинки, дитсадок і авто
08:31
Росіяни атакували Покровський напрямок 64 рази, на Курщині відбулося 23 штурми ворога – Генштаб
08:21
В МЗС РФ розповіли про "продуктивну" розмову Рубіо з Лавровим
08:13
текстКолумбійці, американці, поляки: як Україна рекрутує іноземців у свої Сили оборони
08:01
фото, відеоУ Росії заявили про масовану атаку дронів на Брянськ – там розташований завод мікроелектроніки
07:54
боксУсик поділився очікуваннями від реваншу з Дюбуа
07:29
ЗСУ відмінусували вже майже 950 тисяч окупантів
06:53
У Канаді 28 квітня обирають новий парламент і премʼєр-міністра
06:45
Нетаньягу: Ізраїль не дозволить Ірану отримати ядерну зброю
05:30
Китай схвалив будівництво 10 нових реакторів для розвитку чистої енергії
Усі новини...
Реклама:
Реклама: