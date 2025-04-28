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Россияне атаковали Покровское направление 64 раза, на Курщине произошло 23 штурма врага – Генштаб

Станислав ПогориловПонедельник, 28 апреля 2025, 08:31
Россияне атаковали Покровское направление 64 раза, на Курщине произошло 23 штурма врага – Генштаб
фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 168 боевых столкновений, самая горячая ситуация - на Покровском направлении, где защитники отбили 64 атаки врага, плацдарм на Курщине россияне штурмовали 23 раза.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Противник, используя свое преимущество в живой силе, атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери".

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Детали: На Харьковском направлении противник шесть раз атаковал позиции наших защитников в районах Волчанска, Красного Первого и Малой Шапковки.

На Купянском направлении вчера состоялось три атаки захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Надежда, Новое, Редкодуб, Колодязи, Ямполовка, Мирное и в сторону Нового Мира.

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На Северском направлении Силы обороны остановили два наступательных действия захватчиков в сторону Верхнекаменского.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано 16 боестолкновений вблизи Часового Яра, Андреевки, Курдюмовки и в направлениях Майского, Ступочек, Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Озаряновки, Дачного, Дилиевки, Щербиновки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 64 штурмовые действия агрессора неподалеку населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Старая Николаевка, Новая Полтавка, Троицкое Новоалександровка, Новопавловка, Богдановка, Андреевка, Багатир, Надиевка и в направлении Алексеевки, Покровска, Малиновки.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 13 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Привольное, Свободное Поле и в сторону Отрадного.

На Ореховском направлении оккупанты один раз пытались идти вперед в районе населенного пункта Лобково.

На Приднепровском направлении враг совершил одну тщетную попытку пройти вперед.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Курском направлении. Так, за прошедшие сутки враг нанес семь авиаударов, сбросив при этом 13 КАБ, совершил 302 обстрела, из которых 9 - из РСЗО. Украинские защитники остановили 23 штурмовые действия захватчиков.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Вооруженные силыроссийско-украинская война
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