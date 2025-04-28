Окупанти вдарили по Шосткінській громаді: пошкоджено будинки, дитсадок і авто

Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Росіяни атакували Шосткінську громаду на Сумщині, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки, дитячий садок та автомобілі.

Джерело: міський голова Шостки Микола Нога у Facebook

Пряма мова Ноги: "Російський агресор наніс авіаційний удар по території Шосткинської міської територіальної громади. Попередньо БпЛА. Пошкоджено декілька приміщень, автомобілі, Сім житлових будинків, дитячий садок".

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Деталі: Наразі на місці працює аварійно-рятувальна бригада, збитки встановлюються.

"Біля житлових будинків, на вулицях залишились деталі БпЛА (можливо, вибухонебезпечні)! Прошу повідомляти поліцію! Прошу зберігати спокій та не нехтувати сигналами повітряної тривоги", – закликав Нога.