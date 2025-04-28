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Оккупанты ударили по Шосткинской общине: повреждены дома, детсад и авто

Ирина БалачукПонедельник, 28 апреля 2025, 08:42
Оккупанты ударили по Шосткинской общине: повреждены дома, детсад и авто
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Россияне атаковали Шосткинскую общину на Сумщине, в результате чего повреждены жилые дома, детский сад и автомобили.

Источник: городской голова Шостки Николай Нога в Facebook

Прямая речь Ноги: "Российский агрессор нанес авиационный удар по территории Шосткинской городской территориальной общины. Предварительно БпЛА. Повреждены несколько помещений, автомобили, семь жилых домов, детский сад".

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Детали: Сейчас на месте работает аварийно-спасательная бригада, убытки устанавливаются.

"Возле жилых домов, на улицах остались детали БпЛА (возможно, взрывоопасные)! Прошу сообщать в полицию! Прошу сохранять спокойствие и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги", – призвал Нога.

Сумская областьбеспилотники
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