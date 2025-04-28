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У Німеччині запевнили, що допомагатимуть Україні, навіть якщо США не будуть

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Понеділок, 28 квітня 2025, 09:34

У Німеччині запевнили в подальшій військовій допомозі Україні з боку Берліна, навіть у разі припинення підтримки з боку США.

Джерело: "Європейська правда", міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, Tagesschau

Деталі: Очільник німецького оборонного відомства підкреслив, що надання подальшої військової допомоги Україні чітко закріплено в коаліційній угоді.

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"Якщо Україна впаде, якщо Путін виграє цю війну в тому сенсі, що окупує Україну або навіть тільки її значну частину, то це створить максимальну загрозу для території НАТО і, до речі, також для сусідніх країн, таких як Молдова і Грузія", – сказав Пісторіус.

 За його словами, усім має бути зрозуміло, що "йдеться не тільки про солідарність з Україною, йдеться про нашу безпеку і мир у Європі".

Крім того, Пісторіус порівняв з капітуляцією пропозицію США щодо територіальних поступок України для мирної угоди.

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Нещодавно Пісторіус оголосив про черговий пакет військової допомоги для України, до якого, зокрема, увійдуть чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T.

НімеччинаУкраїназброя
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