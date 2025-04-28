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В Германии заверили, что будут помогать Украине, даже в случае прекращения поддержки США

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоПонедельник, 28 апреля 2025, 09:34

В Германии заверили в дальнейшей военной помощи Украине со стороны Берлина, даже в случае прекращения поддержки со стороны США.

Источник: "Европейская правда", министр обороны Германии Борис Писториус, Tagesschau

Детали: Глава немецкого оборонного ведомства подчеркнул, что предоставление дальнейшей военной помощи Украине четко закреплено в коалиционном соглашении.

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"Если Украина упадет, если Путин выиграет эту войну в том смысле, что оккупирует Украину или даже только ее значительную часть, то это создаст максимальную угрозу для территории НАТО и, кстати, также для соседних стран, таких как Молдова и Грузия", – сказал Писториус.

По его словам, всем должно быть понятно, что "речь идет не только о солидарности с Украиной, речь идет о нашей безопасности и мире в Европе".

Кроме того, Писториус сравнил с капитуляцией предложение США относительно территориальных уступок Украины для мирного соглашения.

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Недавно Писториус объявил об очередном пакете военной помощи для Украины, в который, в частности, войдут четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T.

ГерманияУкраинаоружие
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