Окупанти вдарили про селищу на Донеччині – убили 3 цивільних

Наслідки російських ударів по Донеччині. Фото ілюстративне з Telegram Донецької обласної прокуратури

Три людини загинули внаслідок російських ударів по селищу Новоекономічне, що на Донеччині.

Джерело: Донецька обласна прокуратура в Telegram

Дослівно прокуратура: "28 квітня о 04:00 війська держави-агресора вдарили по приватному сектору селища Новоекономічне Покровського району. В результаті обстрілу загинуло подружжя віком 76 та 78 років. Також травми, несумісні з життям, дістав 47-річний місцевий житель".

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Деталі: Зазначається, що під час російської атаки цивільні мешканці перебували у своїх домівках.

У Новоекономічному пошкоджено домоволодіння.

Тип озброєння, яким били загарбники, встановлюється.



