Окупанти вдарили про селищу на Донеччині – убили 3 цивільних
Понеділок, 28 квітня 2025, 10:45
Три людини загинули внаслідок російських ударів по селищу Новоекономічне, що на Донеччині.
Джерело: Донецька обласна прокуратура в Telegram
Дослівно прокуратура: "28 квітня о 04:00 війська держави-агресора вдарили по приватному сектору селища Новоекономічне Покровського району. В результаті обстрілу загинуло подружжя віком 76 та 78 років. Також травми, несумісні з життям, дістав 47-річний місцевий житель".
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Деталі: Зазначається, що під час російської атаки цивільні мешканці перебували у своїх домівках.
У Новоекономічному пошкоджено домоволодіння.
Тип озброєння, яким били загарбники, встановлюється.