Оккупанты ударили по поселку в Донецкой области – убили 3 гражданских
Понедельник, 28 апреля 2025, 10:45
Три человека погибли в результате российских ударов по поселку Новоэкономичное, что в Донецкой области.
Источник: Донецкая областная прокуратура в Telegram
Дословно прокуратура: "28 апреля в 04:00 войска государства-агрессора ударили по частному сектору поселка Новоэкономичное Покровского района. В результате обстрела погибли супруги в возрасте 76 и 78 лет. Также травмы, несовместимые с жизнью, получил 47-летний местный житель".
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Детали: Отмечается, что во время российской атаки гражданские жители находились в своих домах.
В Новоэкономичном повреждены домовладения.
Тип вооружения, которым били захватчики, устанавливается.