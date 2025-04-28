Оккупанты ударили по поселку в Донецкой области – убили 3 гражданских

Последствия российских ударов по Донецкой области. Фото иллюстративное из Telegram Донецкой областной прокуратуры

Три человека погибли в результате российских ударов по поселку Новоэкономичное, что в Донецкой области.

Источник: Донецкая областная прокуратура в Telegram

Дословно прокуратура: "28 апреля в 04:00 войска государства-агрессора ударили по частному сектору поселка Новоэкономичное Покровского района. В результате обстрела погибли супруги в возрасте 76 и 78 лет. Также травмы, несовместимые с жизнью, получил 47-летний местный житель".

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Детали: Отмечается, что во время российской атаки гражданские жители находились в своих домах.

В Новоэкономичном повреждены домовладения.

Тип вооружения, которым били захватчики, устанавливается.