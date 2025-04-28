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Унікальна операція: оператори БПЛА скидами відбили в росіян трьох полонених бійців

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 квітня 2025, 12:12
Унікальна операція: оператори БПЛА скидами відбили в росіян трьох полонених бійців
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На одній з ділянок ведення активних бойових дій на Сумському напрямку днями оператори БпЛА Сил оборони врятували життя трьом українським захисникам, яких ворог захопив у полон.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Оператори-прикордонники розвідувальних дронів виявили ворожу групу, яка захопила в полон трьох українських захисників. Їм на допомогу, для перехвату й знищення противника, вилетіли декілька екіпажів БПЛА 1 окремої танкової Сіверської бригади.

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Українські оператори БПЛА провели спільну унікальну операцію, їм вдалося відділити ворога від українських воїнів та за допомогою скидів змусити противника втекти. Скиди були настільки точними, що у противника не було шансів: він залишив полонених та відступив, рятуючи своє життя.

В подальшому, спільними зусиллями операторів підрозділів Сил оборони, за допомогою підсвіток на дронах, бійців вдалося вивести до українських позицій.

Прикордонна службавійна
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