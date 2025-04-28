Уникальная операция: операторы БПЛА сбросами отбили у россиян трех пленных бойцов

На одном из участков ведения активных боевых действий на Сумском направлении на днях операторы БпЛА Сил обороны спасли жизнь трем украинским защитникам, которых враг захватил в плен.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Операторы-пограничники разведывательных дронов обнаружили вражескую группу, которая захватила в плен трех украинских защитников. Им на помощь, для перехвата и уничтожения противника, вылетели несколько экипажей БПЛА 1 отдельной танковой Северской бригады.

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Украинские операторы БПЛА провели совместную уникальную операцию, им удалось отделить врага от украинских воинов и с помощью сбросов заставить противника убежать. Сбросы были настолько точными, что у противника не было шансов: он оставил пленных и отступил, спасая свою жизнь.

В дальнейшем, совместными усилиями операторов подразделений Сил обороны, с помощью подсветок на дронах, бойцов удалось вывести к украинским позициям.