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Глава МЗС Польщі розчарований, що Дуда не вплинув на Трампа задля тиску на РФ

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловПонеділок, 28 квітня 2025, 12:39
Глава МЗС Польщі розчарований, що Дуда не вплинув на Трампа задля тиску на РФ
Радослав Сікорський. Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що розчарований тим, позицією президент Анджея Дуди, який не скористався своєю "дружбою" з главою Білого дому Дональдом Трампом, щоб закликати його чинити тиск на Росію, а натомість казав, що Україна "повинна буде в певному сенсі піти на поступки".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Polsat News

Деталі: Коли Сікорського спитали про поточну ситуацію в Україні, він запевнив, що, незважаючи на неоднозначний підхід влади США до розв’язаної РФ війни, Україна, як і раніше, користується підтримкою з боку Вашингтона.

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Водночас глава МЗС Польщі визнав, що розчарований позицією Анджея Дуди. Він сподівався, що польський лідер зможе змусити президента США бути рішучішим у відносинах з Росією.

Пряма мова Сікорського: "Я сподівався, що президент Дуда скористається своєю дружбою з президентом Трампом і схилить його до тиску на Росію, але, на жаль, такої розмови, здається, не відбулося. Я висловлював такі пропозиції приватно і публічно".

Деталі: Він додав, що хотів би, щоб "ці добрі відносини" між Дудою і Трампом "принесли якусь користь геополітичному становищу Польщі, польським інтересам".

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"А коли справа доходить до суті, то ми не бачимо впливу президента Дуди на президента Трампа", – зауважив Сікорський.

За його словами, президент повинен більше залучатися до вигідного вирішення конфлікту в Україні, а не до політичних суперечок у Польщі.

"Зараз майже останній момент, щоб поставити на карту цю дружбу заради миру, України, заради стримування Путіна. Це те, що повинен робити президент, а не виступати на партійних з'їздах", – пояснив глава МЗС.

Передісторія:

  • Нещодавно інтерв'ю Euronews Дуда сказав, що Україна "повинна буде в певному сенсі піти на поступки, тому що це, ймовірно, станеться". 
  • У відповідь Сікорський порадив Дуді "не бути Чемберленом" у цій війні.

ПольщаДудаТрампРосія
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