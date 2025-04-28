Глава МЗС Польщі розчарований, що Дуда не вплинув на Трампа задля тиску на РФ
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що розчарований тим, позицією президент Анджея Дуди, який не скористався своєю "дружбою" з главою Білого дому Дональдом Трампом, щоб закликати його чинити тиск на Росію, а натомість казав, що Україна "повинна буде в певному сенсі піти на поступки".
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Polsat News
Деталі: Коли Сікорського спитали про поточну ситуацію в Україні, він запевнив, що, незважаючи на неоднозначний підхід влади США до розв’язаної РФ війни, Україна, як і раніше, користується підтримкою з боку Вашингтона.
Водночас глава МЗС Польщі визнав, що розчарований позицією Анджея Дуди. Він сподівався, що польський лідер зможе змусити президента США бути рішучішим у відносинах з Росією.
Пряма мова Сікорського: "Я сподівався, що президент Дуда скористається своєю дружбою з президентом Трампом і схилить його до тиску на Росію, але, на жаль, такої розмови, здається, не відбулося. Я висловлював такі пропозиції приватно і публічно".
Деталі: Він додав, що хотів би, щоб "ці добрі відносини" між Дудою і Трампом "принесли якусь користь геополітичному становищу Польщі, польським інтересам".
"А коли справа доходить до суті, то ми не бачимо впливу президента Дуди на президента Трампа", – зауважив Сікорський.
За його словами, президент повинен більше залучатися до вигідного вирішення конфлікту в Україні, а не до політичних суперечок у Польщі.
"Зараз майже останній момент, щоб поставити на карту цю дружбу заради миру, України, заради стримування Путіна. Це те, що повинен робити президент, а не виступати на партійних з'їздах", – пояснив глава МЗС.
Передісторія:
- Нещодавно інтерв'ю Euronews Дуда сказав, що Україна "повинна буде в певному сенсі піти на поступки, тому що це, ймовірно, станеться".
- У відповідь Сікорський порадив Дуді "не бути Чемберленом" у цій війні.