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Глава МИД Польши разочарован, что Дуда не повлиял на Трампа для давления на РФ

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловПонедельник, 28 апреля 2025, 12:39
Глава МИД Польши разочарован, что Дуда не повлиял на Трампа для давления на РФ
Радослав Сикорский. Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что разочарован тем, позицией президента Анджея Дуды, который не воспользовался своей "дружбой" с главой Белого дома Дональдом Трампом, чтобы призвать его оказать давление на Россию, а взамен Украина "должна будет в определенном смысле пойти на уступки".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News

Детали: Когда Сикорского спросили о текущей ситуации в Украине, он заверил, что, несмотря на неоднозначный подход властей США к развязанной РФ войне, Украина по-прежнему пользуется поддержкой со стороны Вашингтона.

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В то же время глава МИД Польши признал, что разочарован позицией Анджея Дуды. Он надеялся, что польский лидер сможет заставить президента США быть более решительным в отношениях с Россией.

Прямая речь Сикорского: "Я надеялся, что президент Дуда воспользуется своей дружбой с президентом Трампом и склонит его к давлению на Россию, но, к сожалению, такого разговора, кажется, не произошло. Я высказывал такие предложения частным образом и публично".

Детали: Он добавил, что хотел бы, чтобы "эти хорошие отношения" между Дудой и Трампом "принесли какую-то пользу геополитическому положению Польши, польским интересам".

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"А когда дело доходит до сути, то мы не видим влияния президента Дуды на президента Трампа", – отметил Сикорский.

По его словам, президент должен больше привлекаться к выгодному разрешению конфликта в Украине, а не к политическим спорам в Польше.

"Сейчас почти последний момент, чтобы поставить на карту эту дружбу ради мира, Украины, ради сдерживания Путина. Это то, что должен делать президент, а не выступать на партийных съездах", – пояснил глава МИД.

Предыстория:

  • Недавно в интервью Euronews Дуда сказал, что Украина "должна будет в определенном смысле пойти на уступки, потому что это, вероятно, произойдет".
  • В ответ Сикорский посоветовал Дуде "не быть Чемберленом" в этой войне.

ПольшаДудаТрампРосcия
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