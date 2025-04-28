Глава МИД Польши разочарован, что Дуда не повлиял на Трампа для давления на РФ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что разочарован тем, позицией президента Анджея Дуды, который не воспользовался своей "дружбой" с главой Белого дома Дональдом Трампом, чтобы призвать его оказать давление на Россию, а взамен Украина "должна будет в определенном смысле пойти на уступки".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News

Детали: Когда Сикорского спросили о текущей ситуации в Украине, он заверил, что, несмотря на неоднозначный подход властей США к развязанной РФ войне, Украина по-прежнему пользуется поддержкой со стороны Вашингтона.

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В то же время глава МИД Польши признал, что разочарован позицией Анджея Дуды. Он надеялся, что польский лидер сможет заставить президента США быть более решительным в отношениях с Россией.

Прямая речь Сикорского: "Я надеялся, что президент Дуда воспользуется своей дружбой с президентом Трампом и склонит его к давлению на Россию, но, к сожалению, такого разговора, кажется, не произошло. Я высказывал такие предложения частным образом и публично".

Детали: Он добавил, что хотел бы, чтобы "эти хорошие отношения" между Дудой и Трампом "принесли какую-то пользу геополитическому положению Польши, польским интересам".

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"А когда дело доходит до сути, то мы не видим влияния президента Дуды на президента Трампа", – отметил Сикорский.

По его словам, президент должен больше привлекаться к выгодному разрешению конфликта в Украине, а не к политическим спорам в Польше.

"Сейчас почти последний момент, чтобы поставить на карту эту дружбу ради мира, Украины, ради сдерживания Путина. Это то, что должен делать президент, а не выступать на партийных съездах", – пояснил глава МИД.

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