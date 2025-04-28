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Під час атаки РФ Повітряні сили втратили винищувач Су-27

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 квітня 2025, 12:50
Під час атаки РФ Повітряні сили втратили винищувач Су-27
Су-27. ілюстративне фото

Уранці 28 квітня під час виконання комплексного бойового завдання з авіаційної підтримки військ та відбиття повітряного нападу ворожих ударних БпЛА, був втрачений винищувач Су-27 Повітряних сил.

Джерело: пресслужба ПС ЗСУ

Деталі: Зазначається, що причини інциденту з'ясовує спеціально створена комісія, яка вже розпочала свою роботу.

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Пілот успішно катапультувався, пошуково-рятувальна команда своєчасно прибула на місце приземлення, льотчика доставлено до медичного закладу для проведення діагностики. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує, стан стабільний.

Нагадаємо: Згідно з повідомленнями в соцмережах Повітряних сил, станом на обідню пору ППО продовжувала відбивати напад ударних безпілотників ворога.

Довідково: Су-27 (за класифікацією НАТО – Flanker) – радянський важкий багатоцільовий високоманевровий всепогодний винищувач четвертого покоління. Розроблений в ДКБ Сухого, експлуатація в повітряних силах почалася в 1985 році, офіційно прийнятий на озброєння у 1990 році. Після розпаду СРСР вироблявся в Росії.

Повітряні сили ЗСУвійна
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