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Во время атаки РФ Воздушные силы потеряли истребитель Су-27

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 апреля 2025, 12:50
Во время атаки РФ Воздушные силы потеряли истребитель Су-27
Су-27. иллюстративное фото

Утром 28 апреля во время выполнения комплексного боевого задания по авиационной поддержке войск и отражения воздушного нападения вражеских ударных БпЛА, был потерян истребитель Су-27 Воздушных сил.

Источник: пресс-служба ВС ВСУ

Детали: Отмечается, что причины инцидента выясняет специально созданная комиссия, которая уже начала свою работу.

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Пилот успешно катапультировался, поисково-спасательная команда своевременно прибыла на место приземления, летчик доставлен в медицинское учреждение для проведения диагностики. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние стабильное.

Напомним: Согласно сообщениям в соцсетях Воздушных сил, по состоянию на обеденную пору ПВО продолжала отражать нападение ударных беспилотников врага.

Справка: Су-27 (по классификации НАТО - Flanker) - советский тяжелый многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель четвертого поколения. Разработан в ОКБ Сухого, эксплуатация в воздушных силах началась в 1985 году, официально принят на вооружение в 1990 году. После распада СССР производился в России.

Воздушные силы ВСУвойна
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