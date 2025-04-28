Во время атаки РФ Воздушные силы потеряли истребитель Су-27

Утром 28 апреля во время выполнения комплексного боевого задания по авиационной поддержке войск и отражения воздушного нападения вражеских ударных БпЛА, был потерян истребитель Су-27 Воздушных сил.

Источник: пресс-служба ВС ВСУ

Детали: Отмечается, что причины инцидента выясняет специально созданная комиссия, которая уже начала свою работу.

Реклама:

Пилот успешно катапультировался, поисково-спасательная команда своевременно прибыла на место приземления, летчик доставлен в медицинское учреждение для проведения диагностики. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние стабильное.

Напомним: Согласно сообщениям в соцсетях Воздушных сил, по состоянию на обеденную пору ПВО продолжала отражать нападение ударных беспилотников врага.

Справка: Су-27 (по классификации НАТО - Flanker) - советский тяжелый многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель четвертого поколения. Разработан в ОКБ Сухого, эксплуатация в воздушных силах началась в 1985 году, официально принят на вооружение в 1990 году. После распада СССР производился в России.