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Сирський визнав, що в царині БЗВП є чимало невирішених питань

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 квітня 2025, 13:23
Сирський визнав, що в царині БЗВП є чимало невирішених питань
Сирський. фото з Facebook головкома

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський провів щомісячну комплексну нараду з питань базової, фахової та колективної підготовки військовослужбовців.

Джерело: главком у соцмережах

Деталі: Зі здобутків Сирський відзначив збільшення обсягу та змісту навчальної програми з базової загальної військової підготовки (БЗВП) – тепер потрібно неухильно підвищувати її якість.

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За його словами, буде зосереджено зусилля зокрема на комплектуванні посад інструкторів – як у військових частинах, бойових бригадах, так і в навчальних центрах, а також на фаховій підготовці самих інструкторів та сержантів.

Головком заслухав доповіді відповідальних посадових осіб, зокрема заступника головнокомандувача ЗС України бригадного генерала Олега Апостола, який курує напрямок БЗВП.

Пряма мова Сирського: "У цій царині залишається чимало невирішених питань; вони були проаналізовані під час наради – разом із пропозиціями для їх дієвого вирішення. Водночас реалізується багато ефективних проєктів, починаючи з пілотних і масштабуючи їх на всі Збройні сили.

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Серед іншого, створюємо для армії інформаційно-комунікаційну систему "Портал вивчення та впровадження досвіду", що дозволить систематизувати і поширювати досвід бойових підрозділів, накопичувати матеріали АПД (AAR, аналіз проведених дій) тощо.

Вносимо зміни в діючі курси підготовки в стрільбі зі стрілецької зброї та бойових машин, підготовки снайперів.

Що також важливо, вже модернізовано програму БЗВП в частині тактичної догоспітальної допомоги, а саме – особливостей використання турнікетів. Уточнили підхід, збільшили кількість часу для занять за цим модулем. Адже маємо вберегти не лише життя, а й здорові кінцівки наших воїнів.

Окрему увагу приділив реалізації експериментального проєкту із залучення до служби в Збройних силах громадян віком 18–24 років. Посилюємо роботу для підвищення мотивації майбутніх молодих контрактників".

арміяЗбройні силиСирський
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