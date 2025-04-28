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Сырский признал, что в области БОВП есть немало нерешенных вопросов

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 апреля 2025, 13:23
Сырский признал, что в области БОВП есть немало нерешенных вопросов
Сырский. фото из Facebook главкома

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский провел ежемесячное комплексное совещание по вопросам базовой, профессиональной и коллективной подготовки военнослужащих.

Источник: главком в соцсетях

Детали: Из достижений Сырский отметил увеличение объема и содержания учебной программы по базовой общей военной подготовке (БОВП) - теперь нужно неуклонно повышать ее качество.

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По его словам, будут сосредоточены усилия в частности на комплектовании должностей инструкторов – как в воинских частях, боевых бригадах, так и в учебных центрах, а также на профессиональной подготовке самих инструкторов и сержантов.

Главком заслушал доклады ответственных должностных лиц, в частности заместителя главнокомандующего ВС Украины бригадного генерала Олега Апостола, который курирует направление БОВП.

Прямая речь Сырского: "В этой области остается немало нерешенных вопросов; они были проанализированы во время совещания – вместе с предложениями для их действенного решения. В то же время реализуется много эффективных проектов, начиная с пилотных и масштабируя их на все Вооруженные силы.

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Среди прочего, создаем для армии информационно-коммуникационную систему "Портал изучения и внедрения опыта", что позволит систематизировать и распространять опыт боевых подразделений, накапливать материалы АПД (AAR, анализ проведенных действий) и тому подобное.

Вносим изменения в действующие курсы подготовки в стрельбе из стрелкового оружия и боевых машин, подготовки снайперов.

Что также важно, уже модернизирована программа БОВП в части тактической догоспитальной помощи, а именно – особенностей использования турникетов. Уточнили подход, увеличили количество времени для занятий по этому модулю. Ведь должны сберечь не только жизнь, но и здоровые конечности наших воинов. 

Отдельное внимание уделил реализации экспериментального проекта по привлечению к службе в Вооруженных силах граждан в возрасте 18-24 лет. Усиливаем работу для повышения мотивации будущих молодых контрактников".

армияВооруженные силыСырский
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