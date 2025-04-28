В Одесі затримали псевдоадвоката, який за $15 тис. обіцяв "вирішити питання" з ТЦК
В Одесі правоохоронці затримали 33-річного чоловіка, який видавав себе за адвоката, та за 15 тисяч доларів обіцяв зняти з військового обліку місцевого мешканця.
Джерело: повідомлення Національної поліції України
Деталі: Зловмисник прикривався вигаданими зв’язками у територіальному центрі комплектування.
Дослівно: "Він запропонував чоловікові, який мав документи про бронювання до лютого 2026 року, взагалі зняти його з військового обліку за станом здоров’я. За це забажав отримати 15 000 доларів.
Для переконливості представився адвокатом та прикривався зв’язками із посадовцями районного Територіального центру комплектування, з якими нібито і мав намір домовлятися".
Деталі: Чоловік уже мав судимість за шахрайство. Оперативники затримали його під час передачі грошей. Підозру оголосили за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) ККУ.
Передісторія:
- 25 квітня у Києві затримали чоловіка, який обіцяв колишньому працівнику системи МВС за 170 тисяч гривень допомогти з бронюванням та працевлаштуванням на керівну посаду в поліцію.