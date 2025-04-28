В Одесі затримали псевдоадвоката, який за $15 тис. обіцяв "вирішити питання" з ТЦК

В Одесі правоохоронці затримали 33-річного чоловіка, який видавав себе за адвоката, та за 15 тисяч доларів обіцяв зняти з військового обліку місцевого мешканця.

Джерело: повідомлення Національної поліції України

Деталі: Зловмисник прикривався вигаданими зв’язками у територіальному центрі комплектування.

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Дослівно: "Він запропонував чоловікові, який мав документи про бронювання до лютого 2026 року, взагалі зняти його з військового обліку за станом здоров’я. За це забажав отримати 15 000 доларів.

Для переконливості представився адвокатом та прикривався зв’язками із посадовцями районного Територіального центру комплектування, з якими нібито і мав намір домовлятися".

Деталі: Чоловік уже мав судимість за шахрайство. Оперативники затримали його під час передачі грошей. Підозру оголосили за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) ККУ.

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