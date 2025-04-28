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В Одессе задержали псевдоадвоката, который за $15 тысяч обещал "решить вопрос" с ТЦК

Понедельник, 28 апреля 2025, 15:17
В Одессе задержали псевдоадвоката, который за $15 тысяч обещал решить вопрос с ТЦК
Фото полиции

В Одессе правоохранители задержали 33-летнего мужчину, который выдавал себя за адвоката и за 15 тысяч долларов обещал снять с воинского учета местного жителя.

Источник: сообщение Национальной полиции Украины

Детали: Злоумышленник прикрывался вымышленными связями в территориальном центре комплектования.

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Дословно: "Он предложил мужчине, у которого были документы о бронировании до февраля 2026 года, полностью снять его с воинского учета по состоянию здоровья. За это он потребовал 15 000 долларов.

Для убедительности представился адвокатом и прикрывался связями с должностными лицами районного территориального центра комплектования, с которыми якобы собирался договариваться".

Детали: Мужчина уже имел судимость за мошенничество. Оперативники задержали его во время передачи денег. Ему объявили подозрение по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

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Предыстория:

  • 25 апреля в Киеве задержали мужчину, который обещал бывшему сотруднику системы МВД за 170 тысяч гривен помочь с бронированием и трудоустройством на руководящую должность в полицию.

полицияарестОдесса
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