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ОГП: До втечі Януковича з України в 2014 році причетний особистий охоронець Путіна

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 квітня 2025, 16:20
ОГП: До втечі Януковича з України в 2014 році причетний особистий охоронець Путіна
Путін і Морозов. фото ТАСС

Особистий охоронець очільника Кремля Володимира Путіна Сергій Морозов і колишній командувач Південного військового округу Олександр Галкін причетні до незаконного перетину кордону президента-втікача Віктора Януковича у 2014 році.

Джерело: прокурор у справах Майдану Денис Іванов у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "На той час співробітник Федеральної служби охорони з особистої охорони Путіна Морозов Сергій Петрович і командувач Південного військового округу Галкін Олександр Вікторович причетні до незаконного перетину державного кордону експрезидентом України Віктором Януковичем".

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Деталі: За словами Іванова, в ході судового розгляду у справі про незаконний перетин кордону було встановлено маршрути і дати пересування Януковича, а також осіб, які цьому сприяли.

"Всі ці події відбувалися у супроводі спеціальних служб Російської Федерації та Збройних сил РФ.

Була залучена Федеральна служба охорони, військові Південного військового округу, а також Чорноморський флот РФ.

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Одним із телефонів, яким користувався Янукович під час постійного пересування, відбувалися з’єднання з особистим охоронцем Путіна", – додав прокурор.

Іванов повідомив, що вирішальними прямими доказами у цій справі стали покази частини працівників Управління державної охорони України, які відмовилися на пропозицію Януковича покинути з ним територію України і зрадити військову присягу.

Також визначальними доказами у справі була інформація оператора телекомунікаційного зв’язку щодо фіксування абонентських номерів, якими користувався Янукович та його охорона під час пересування територією України та РФ в зоні дії фіксування базових станцій операторів.

Пряма мова: "Вирок юридично поставив крапку, як саме, з ким саме колишній президент Янукович залишав територію України. Було встановлено у судовому розслідуванні і доведено в суді про те, що він зробив це незаконно, переправляючи близьких осіб свого оточення а також підбурюючи військовослужбовців УДО до вчинення дезертирства".

Що передувало: Подільський районний суд Києва заочно засудив колишнього президента Віктора Януковича та ексначальнника УДО Костянтина Кобзаря до 15 і 10 років позбавлення волі відповідно за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через держкордон.

ЯнуковичОфіс генпрокурора
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